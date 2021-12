https://it.sputniknews.com/20211207/avvocati-patrick-zaki-verra-scarcerato-14076722.html

Avvocati: Patrick Zaki verrà scarcerato

Avvocati: Patrick Zaki verrà scarcerato

Ancora incerta la data in cui lo studente egiziano dell'Università di Bologna potrà uscire dal carcere. 07.12.2021, Sputnik Italia

Le porte del carcere presto si apriranno per lo studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki, arrestato in Egitto nel febbraio 2020 dalle forze di sicurezza del Cairo con accuse come minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, disinformazione e propaganda terroristica. A segnalare la notizia sono stati alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura.Al momento non si sa ancora la data precisa in cui Patrick riassaporerà la libertà: potrebbe essere già oggi, nel corso della giornata, o tra qualche giorno.La vicenda e gli appelliLo studente, per cui è stata chiesta anche dai due rami del Parlamento la cittadinanza italiana, è stato arrestato in Egitto lo scorso 7 febbraio 2020 e da allora resta in attesa di un processo in detenzione preventiva nel carcere di Tora. Le accuse che lo riguardano sono basate su dieci post di un account Facebook, che i suoi legali sostengono essere gestito da un'altra persona.

