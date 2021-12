https://it.sputniknews.com/20211207/austria-il-lockdown-per-i-vaccinati-finira-lunedi-13-dicembre-14079424.html

Austria, il lockdown per i vaccinati finirà lunedì 13 dicembre

Per chi non si è vaccinato contro il coronavirus le restrizioni rimarranno ancora in vigore. 07.12.2021, Sputnik Italia

Il lockdown nazionale per la difficile situazione epidemiologica in Austria finirà, per i vaccinati, il ​​13 dicembre, mentre per i non vaccinati le restrizioni rimarranno in vigore, ha dichiarato oggi il nuovo cancelliere austriaco Karl Nehammer.Il 22 novembre in Austria è stato introdotto il lockdown per l'impennata di casi di Covid. L'allora cancelliere Alexander Schallenberg aveva garantito che a partire dal 13 dicembre le rigide misure anti-contagio non si sarebbero applicate ai vaccinati.Secondo il nuovo capo del governo austriaco, i governatori delle regioni hanno convenuto che il lockdown è destinato a terminare.Ha anche aggiunto che le autorità regionali hanno il diritto di inasprire o ammorbidire autonomamente le misure restrittive concordate a livello federale.In Austria, l'obbligo vaccinale contro il coronavirus entrerà in vigore dal 1° febbraio 2022.

