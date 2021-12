Al via il super Green pass, è record di certificati scaricati nelle ultime 24 ore: 1,3 milioni

https://it.sputniknews.com/20211207/al-via-il-super-green-pass-e-record-di-certificati-scaricati-nelle-ultime-24-ore-13-milioni-14071215.html

In sole 24 ore si è registrato un vero e proprio record: 1,3 milioni di certificati scaricati, tra la versione "base" del Green pass, e quella "super", che permette l'accesso a chi vaccinato a stadi, cinema, ristoranti e teatri. La maggior parte dei certificati scaricati è dovuta alle vaccinazioni effettuate, ben 970mila.Sembrerebbe dunque che la misura voluta dal governo abbia portato almeno questo risultato: ridurre ancora una volta i numeri di quanti ancora non hanno avuto accesso alle vaccinazioni.Ora resta da capire se la tendenza reggerà, e le vaccinazioni continueranno con un tale trend.I controlli sono stati limitati, e di routine.Si dichiara ottimista sull'andamento delle vaccinazioni Nino Cartabellotta, dalla Fondazione Gimbe:Cartabellotta rincara poi la dose di ottimismo, adducendo a motivo il fatto che se dovesse tenere il dato sulle nuove vaccinazioni, "nel giro di due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi".A segnalare il trend positivo della attuale campagna vaccinale anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato:Il ministero intanto fa sapere che per fare la dose di richiamo da parte di quei soggetti che si sono vaccinati prima o dopo un'infezione è necessario che siano passati almeno 5 mesi. Nella nota del ministero si sottolinea l'importanza della vaccinazione entro i 12 mesi dalla guarigione, e della stessa seconda dose nel caso in cui "l'infezione è stata contratta entro i primi 14 giorni dalla prima dose". Con il super Green pass, come si è visto nei giorni scorsi, non basterà un semplice tampone negativo per entrare in cinema e teatri, per assistere ad eventi sportivi, spettacoli, ma anche solo per le consumazioni ai tavoli di locali, negli spazi interni degli stessi. Il "super" Green pass viene rilasciato solo a vaccinati e guariti.Permane l'uso del "Green pass di base", vale a dire la versione prevista in caso di semplice tampone negativo, per mezzi di trasporto pubblico, musei, archivi, biblioteche, inoltre per palestra, piscina, e cerimonie varie (battesimi, matrimoni, altre cerimonie private).

