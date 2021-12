https://it.sputniknews.com/20211207/al-direttore-della-cia-sono-venuti-i-capelli-bianchi-per-colpa-di-mosca-ed-iran-14081560.html

Al direttore della Cia sono venuti "i capelli bianchi" per colpa di Mosca ed Iran

Il numero uno della Cia William Burns ha raccontato che il lavoro a Mosca gli ha fatto venire "i capelli bianchi". Vediamone il motivo. 07.12.2021, Sputnik Italia

Il direttore della CIA William Burns ha affermato che gli sono venuti "i capelli bianchi" mentre lavorava a Mosca. Come Burns ha affermato, in un'intervista al Wall Street Journal, mentre lavorava come ambasciatore presso la Federazione Russa, gli è diventata bianca "la maggior parte dei capelli". Burns ha ricoperto la carica di ambasciatore degli Stati Uniti in Russia dal 2005 al 2008.Il 24 novembre 2013, l'Iran e sei paesi partecipanti hanno stipulato un accordo noto come Piano d'azione congiunto, in cui è stata ufficializzata la fine dalle sanzioni in cambio della limitazione del programma nucleare iraniano. Le parti hanno impiegato altri venti mesi per concordare tutti i dettagli del documento, a causa della complessità del problema, nonché del disaccordo sul piano congiunto, dimostrato da parte di alcune forze all'interno dell'Iran e sulla scena internazionale.Il 14 luglio 2015, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania, Unione Europea e Iran hanno concordato un Piano d'azione congiunto globale (in inglese JCPOA) per porre fine allo stallo sul programma nucleare di Teheran.

