A Natale non ci sarà la zona rossa in Italia - Costa

A Natale non ci sarà la zona rossa in Italia - Costa

Zona rossa in Italia anche questo Natale. No, tranquilli, il super green pass salva tutti.

coronavirus in italia

Del resto, la situazione è nettamente migliore di quella che si registra nel resto dell’Unione Europea, anche se oggi Brusaferro ha detto che i contagi sono in aumento anche da noi.In ogni modo, la parola fine alle paure di un Natale passato tra le mura domestiche e con le famiglie divise da linee rosse immaginarie non ci sarà, lo ha confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1.Se è vero che 6,5 milioni di italiani sopra i 12 anni hanno deciso di non vaccinarsi, o qualcuno lo ha deciso per loro, è anche vero che 46 milioni di italiani, cioè la stragrande maggioranza e plebiscitaria, si è vaccinata.Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, il governo italiano rimanda, non vede la necessità per ora di parlare di questo argomento.Per quanto riguarda il super green pass e gli adolescenti che devono andare a scuola con i mezzi pubblici, al momento non si prevede una deroga alle regole attuali. Poi si valuterà in seguito con le Regioni.Del resto, perché pagare 100 euro un green pass fasullo, con il rischio di una denuncia penale, se il vaccino è gratuito?

