Sparatoria a Mosca: 2 vittime e 4 feriti

La sparatoria è avvenuta nella parte sud-orientale di Mosca, in un centro servizi statali per i cittadini. 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T14:02+0100

2021-12-07T14:02+0100

2021-12-07T15:49+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/14081856_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_4b5d09d48d8587beef189603dbea0abd.jpg

Due persone sono rimaste uccise, mentre altri quattro, tra cui la minorenne, sono stati feriti durante una sparatoria in un centro servizi statali per i cittadini nel sud-est di Mosca, hanno confermato le forze dell'ordine della capitale russa.Il primo cittadino di Mosca, Sergey Sobyanin, ha riferito che l'aggressore è stato arrestato, così come ai feriti è stata data tutta l'assistenza medica necessaria.A sua volta, la portavoce del ministero degli Interni, Irina Volk, ha dichiarato che l'aggressore è stato arrestato da un agente del dipartimento d'immigrazione.Il sindaco di Mosca ha poi portato sui social il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e dei feriti, sottolineando l'impegno dei medici.Gli investigatori di Mosca hanno aperto un procedimento penale per l'omicidio di due o più persone in relazione alla sparatoria al centro servizi statali nel sud-est di Mosca, ha dichiarato a Sputnik Yulia Ivanova, assistente del direttore del Comitato Investigativo di Mosca.La Ivanova ha aggiunto che il caso è stato avviato in base agli articoli sull'omicidio di due o più persone e sulla vendita illegale di armi. Se condannato, l'aggressore rischia l'ergastolo.I centri servizi statali per i cittadini, anche conosciuti come centri polifunzionali, sono uffici in cui è possibile fare e richiedere documenti e servizi d'utilità per il cittadino di vario tipo, dai documenti d'identità fino a servizi per la gestione dei beni immobili. Questi centri sono in genere molto frequentati.

