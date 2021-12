https://it.sputniknews.com/20211206/vulcano-e-attivo-timore-alle-eolie-la-regione-sicilia-chiede-uno-stato-di-emergenza-piu-alto-14069586.html

Vulcano è attivo, timore alle Eolie: la Regione Sicilia chiede uno stato di emergenza più alto

Vulcano è attivo, timore alle Eolie: la Regione Sicilia chiede uno stato di emergenza più alto

Lo scorso 19 novembre il governo regionale aveva disposto lo stato di crisi e di emergenza regionale a causa dei fenomeni vulcanici che interessano l'isola. 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T20:20+0100

2021-12-06T20:20+0100

2021-12-06T20:20+0100

sicilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/10472816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41a968bad6f748bfda66e06cd37349e5.jpg

In seguito ai preoccupanti fenomeni vulcanici che stanno interessando l'isola di Vulcano, il governo Musumeci ha deliberato la richiesta di "stato di emergenza di rilievo nazionale" per un periodo di sei mesi per l'Isola dell'arcipelago delle Eolie. L'imprevedibile evolversi dell'attività vulcani, in particolare quella di degassazione, richiede un impegno notevole di risorse umane, strumentali ed economiche, sia per i contributi ai cittadini evacuati sia per lo specifico monitoraggio dei gas, che può essere sostenuto solo a livello nazionale.Lo stato di crisi e di emergenza regionale era stato già dichiarato lo scorso 19 novembre. La richiesta di innalzare il livello di emergenza, proposta dal dipartimento regionale, affiderà affidare la direzione e il coordinamento alla Protezione civile nazionale. Consentirà di attivare ogni ulteriore iniziativa utile a garantire la risposta operativa sul territorio, la mitigazione dei rischi e l'assistenza alla popolazione colpita.Nell'isola attualmente vige un livello di allerta giallo. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto un'ordinanza che vieta ai residenti il pernottamento e la permanenza nella zona dell'area portuale e in quelle adiacenti. Inoltre è vietato l'accesso all'isola ai non residenti e raccomandato l'utilizzo di misure di autoprotezione a causa degli elevati livelli di gas presente. Il presidente della Regione Nello Musumeci sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia