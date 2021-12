https://it.sputniknews.com/20211206/vertice-virtuale-putin-biden-il-cremlino-anticipa-i-temi-del-colloquio-14068227.html

Vertice virtuale Putin-Biden, il Cremlino anticipa i temi del colloquio

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden intendono discutere della crisi nel dialogo tra i due paesi, ha annunciato il portavoce... 06.12.2021, Sputnik Italia

mondo

politica

"Apparentemente, sarà necessario discutere come si stanno attuando le intese raggiunte a Ginevra, esaminare l'elenco, darci un'occhiata per vedere cosa viene pienamente attuato e cosa richiede ulteriori sforzi. E' chiaro che si tratta di relazioni bilaterali che continuano ad essere in pessime condizioni", ha detto Peskov.Il colloquio tra Putin e Biden è fissato per il 7 dicembre verso le 16.00 (ora italiana) in formato di videoconferenza mediante un canale di comunicazione protetto. Una diretta del vertice non è prevista, ma i giornalisti vedranno le prime immagini dell'evento virtuale.Tra i temi principali del colloquio, anticipati dal portavoce del Cremlino figurano:In precedenza, l'assistente del capo di Stato russo, Yury Ushakov, aveva dichiarato che l'agenda potrebbe includere anche la situazione in Afghanistan, Iran e Libia.La conversazione sarà "abbastanza dettagliata", però non sono previste dichiarazioni congiunte all'esito del colloquio, ha affermato Peskov.Lo scorso 16 giugno a Ginevra si è svolto il primo incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden in qualità di presidenti in carica della Federazione Russa e degli Stati Uniti. Putin aveva dichiarato che il summit "ha aperto alcune opportunità per il dialogo e un equilibramento delle relazioni".Dopo il summit tenutosi in estate i presidenti hanno avuto alcune conversazioni telefoniche.

