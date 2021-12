https://it.sputniknews.com/20211206/variante-omicron-un-nuovo-caso-in-italia-e-un-rugbista-tornato-dal-sudafrica-14063929.html

Variante Omicron, un nuovo caso in Italia: è un rugbista tornato dal Sudafrica

L'atleta sta bene ed è asintomatico; negativi gli altri passeggeri del volo con il quale era rientrato dal Sudafrica. 06.12.2021, Sputnik Italia

Un nuovo caso di variante Omicron è stato confermato in Italia. dall'assessore alla Sanità della Sardegna.Ad essere stato contagiato è il rugbista sardo 29enne Mario Nieddu, recentemente rientrato da un torneo disputato in Sudafrica.L'atleta era partito da Johannesburg e atterrato ad Amsterdam e da lì aveva raggiunto Fiumicino a bordo di un volo Klm, per infine imbarcarsi con Volotea per Alghero, sua città natale.Secondo le informazioni attualmente disponibili, il rugbista è in buone condizioni e risulta essere asintomatico.Il primo caso di Omicron in Italia era stato rilevato il 28 novembre scorso su un imprenditore casertano rientrato recentemente dal Sudafrica.

