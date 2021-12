https://it.sputniknews.com/20211206/variante-omicron-primi-due-casi-confermati-in-russia-14064806.html

Variante Omicron, primi due casi confermati in Russia

Almeno due persone arrivate dal Sudafrica in Russia sono risultate positive al ceppo del corornavirus Omicron, ha riferito l'Agenzia federale russa per i... 06.12.2021, Sputnik Italia

Il Rospotrebnadzor aveva riferito ieri che il SARS-CoV-2 è stato rilevato in dieci passeggeri arrivati con un volo dal Sudafrica e proseguono le verifiche dei genomi degli altri passeggeri.Il nuovo ceppo di coronavirusA novembre è stato scoperto in Botswana e in Sudafrica un nuovo ceppo di coronavirus B.1.1.529. Secondo gli esperti, questa variante si distingue per tre dozzine di mutazioni nella proteina S, necessaria per infettare le cellule.Gli scienziati hanno osservato che molti di questi cambiamenti indicano l'elevata trasmissibilità del nuovo ceppo e la resistenza agli anticorpi protettivi di coloro che sono stati malati e vaccinati, sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni definitive. Si presume che B.1.1.529 si sia originariamente sviluppato in una persona immunocompromessa, probabilmente un paziente affetto da AIDS o HIV.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato B.1.1.529 come "preoccupante" e lo ha battezzato Omicron, come la quindicesima lettera dell'alfabeto greco.

