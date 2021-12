https://it.sputniknews.com/20211206/vaccino-5-11-crisanti-smentito-a-ominibus-dalla-pediatra-non-vedo-lora-di-vaccinare-i-miei-figli-14065941.html

Vaccino 5-11, Crisanti smentito a Ominibus dalla pediatra: Non vedo l'ora di vaccinare i miei figli

Prosegue in maniera accesa all'interno della comunità scientifica il dibattito sulla vaccinazione per i bambini. Dopo la replica a Rasi e Locatelli il virologo... 06.12.2021, Sputnik Italia

Il vaccino anti-Covid per la fascia fra i 5 e gli 11 anni ha mostrato di essere sicuro. La dottoressa Elena Bozzola, membro della Società di Pediatria, smentisce a Ominbus le precedenti affermazioni del professor Andrea Crisanti relative ai numeri sulla vaccinazione in questa fascia d'età, ricordando che il vaccino è già in fase 4 e negli Stati Uniti e Israele è stato somministrato su milioni di bambini. Per ribadire l'importanza del vaccino per tutelare i più piccoli da severe forme di Covid-19 e da successive complicazioni della malattia, la pediatra si serve delle stesse parole utilizzate dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. “Penso che" il vaccino "sia uno splendido regalo di Natale che ci ha fatto Aifa e in generale la scienza. E’ importante vaccinare i piccini perché si stanno ammalando più che in passato, la variante Alfa era più buona, diciamo così, la Delta li infetta molto. E’ importante proteggerli anche per evitare la Mis-C, la sindrome infiammatoria multi sistemica che non colpisce solo i soggetti fragili, ma qualsiasi bambino. Per non parlare del long Covid. Non è giusto far ammalare un piccolo e farlo stare in ospedale”, osserva la dottoressa Bozzola. Le controindicazioni per il vaccino sono pochissime e riguardano per lo più soggetti allergici ai suoi componenti, ma si tratta di "casi molto rari", assicura la pediatra specificando che questa categoria rimarrà esclusa dalla vaccinazione. "Rassicuro tutte le mamme e i papà, i medici chiariranno dubbi e ansie prima della somministrazione” conclude la dottoressa Bozzola.

