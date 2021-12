https://it.sputniknews.com/20211206/usa-uomo-nel-maryland-si-da-fuoco-alla-casa-voleva-disinfestarla-dai-serpenti-con-il-fumo-14066986.html

USA, uomo nel Maryland si dà fuoco alla casa, voleva disinfestarla dai serpenti con il fumo

USA, uomo nel Maryland si dà fuoco alla casa, voleva disinfestarla dai serpenti con il fumo

Danni per oltre un milione di dollari, questo il bilancio del maldestro tentativo di un signore del Maryland di sbarazzarsi di uno o più serpenti notati nella... 06.12.2021, Sputnik Italia

Cercava di mandare via gli indesiderati e striscianti inquilini affumicandoli con il fumo. Pare ci sia riuscito, hanno commentato i vigili del fuoco, peccato che abbia affumicato anche tutto il resto.Una graziosa casa singola unifamiliare di ben due piani più cantina, è completamente andata a fuoco con tanto di crollo del tetto e collasso delle strutture interne, lo scorso 23 novembre per una grave imprudenza, ha comunicato oggi l’ufficio informazioni pubbliche del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Montgomery.Circa 75 vigili sono stati impegnati nell’incendio, divampato con grande potenza, anche perché, a quanto pare, l’improvvido deserpentizzatore avrebbe utilizzato serie quantità di carbone per alimentare la fumigazione fai da te.Sebbene non comuni, ci sono stati altri incidenti di proprietà private negli Stati Uniti causati dai loro stessi proprietari nel tentativo di liberarsi da fastidiosi parassiti.Nel 2017, un uomo ha distrutto la propria casa in Georgia nel tentativo di "bruciare le api dal loro nido", e nell’aprile del 2013 a Thornton, in Colorado, un’azienda che vendeva serpenti come pitoni palla e boa constrictor è andata anch’essa a fuoco perché alcuni rettili erano scappati nel seminterrato e lì avevano trovato le condizioni ideali per riprodursi indisturbati. Quando sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, hanno trovato più di 1.000 serpenti e altri rettili sotto i resti dell’edificio.

