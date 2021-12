https://it.sputniknews.com/20211206/uomo-armato-di-forbici-semina-il-panico-a-shanghai-e-ferisce-9-persone-14065751.html

Uomo armato di forbici semina il panico a Shanghai e ferisce 9 persone

Uomo armato di forbici semina il panico a Shanghai e ferisce 9 persone

06.12.2021

"Alle 14:33 (7:33 ora italiana) del 6 dicembre 2021 l'autorità per la sicurezza pubblica del distretto di Pudong ha ricevuto una segnalazione su un uomo armato di coltello che ha ferito un altro uomo", afferma la polizia.Le forze dell'ordine giunte prontamente sul luogo dell'incidente hanno identificato il sospetto ventiseienne che brandiva un paio di forbici. La polizia è riuscita a calmarlo.Nove persone ferite, tra cui due agenti di polizia, sono state portate in ospedale per ricevere assistenza medica.Secondo le indagini preliminari l'uomo, arrivato da poco a Shanghai, è registrato in un'altra città come persona con disturbi psichici. L'indagine è ancora in corso.

