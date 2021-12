https://it.sputniknews.com/20211206/turismo-assohotel-preoccupata-dal-super-green-pass-turisti-cinesi-e-russi-a-rischio-14068344.html

Turismo, Assohotel preoccupata dal Super Green Pass: "Turisti cinesi e russi a rischio"

Turismo, Assohotel preoccupata dal Super Green Pass: "Turisti cinesi e russi a rischio"

Secondo l'associazione degli albergatori la mancata chiarezza delle norme potrebbe portare a perdere del tutto i turisti provenienti da alcuni Paesi extra... 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T18:37+0100

2021-12-06T18:37+0100

2021-12-06T18:37+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/878/66/8786659_0:161:2320:1466_1920x0_80_0_0_6cc9f345ae37b2d407048a8e17971c0f.jpg

Assohotel, per voce del coordinatore di genovese Fabio Serpi, ha chiesto al governo di fare chiarezza sulla posizione dei turisti extracomunitari vaccinati con un siero ancora non riconosciuto dall'Ema.L'organizzazione sottolinea che con le regole attuali e il mancato riconoscimento di alcuni vaccini altamente diffusi a livello mondiale ma ancora non approvati dall'EMA, si rischia di perdere tutti i turisti in arrivo da Paesi quali, ad esempio, Russia e Cina.Nel giorno dell'entrata in vigore del decreto che prevede il Super Green pass Serpi, pur riconoscendo la bontà dello scopo perseguito dall'esecutivo di "convincere quante più persone a vaccinarsi", ha fatto notare l'importanza di "veicolare un messaggio di apertura", che potrebbe far bene a tutto il settore alberghiero, che si trova a vivere una fase molto "delicata"Il nuovo decreto legge 172, approvato lo scorso 26 novembe, novembre stabilisce che, per poter alloggiare in una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera, bisogna essere vaccinati, guariti o in possesso di un tampone negativo.

https://it.sputniknews.com/20211206/super-green-pass-lallarme-del-ministero-dellinterno-mancano-gli-agenti-per-i-controlli-14060369.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia