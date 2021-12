https://it.sputniknews.com/20211206/torino-medico-no-vax-diventa-vaccinatore-covid-il-governatore-cirio-e-incredibile-14066006.html

Torino, medico no vax diventa vaccinatore Covid. Il governatore Cirio: "E' incredibile"

Contro di lui era già stato aperto un provvedimento disciplinare presso l'ordine dei medici di Macerata. 06.12.2021, Sputnik Italia

Sta facendo discutere nelle scorse ore il caso legato a Giuseppe Delicati, in precedenza indagato per falso ideologico e per truffa ai danni dello Stato, per aver rilasciato certificati falsi di esenzione dal vaccino Covid.A Delicati, originario di Borgaro Torinese, noto per le sue posizioni no vax e negazioniste della pandemia, nelle scorse ore è stato infatti conferito l'attestato di medico vaccinatore.Appresa la notizia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto di intervenire immediatamente al direttore dell'Asl To4:Oltre alle sue dichiarazioni apertamente no vax, il 61enne si era reso anche protagonista della pubblicazione di un video sui social in cui negava l'esistenza del virus. Contro Delicati è attualmente in corso un procedimento disciplinare presso l'ordine dei medici di Macerata, a cui è iscritto, e presso il quale era stato convocato lo scorso 26 novembre.

