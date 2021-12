https://it.sputniknews.com/20211206/super-green-pass-lallarme-del-ministero-dellinterno-mancano-gli-agenti-per-i-controlli-14060369.html

Super green pass, l’allarme del ministero dell'Interno: “Mancano gli agenti per i controlli”

Le forze dell’ordine sono sotto organico e entro il 2030 quasi la metà andrà in pensione. L’appello del sottosegretario Molteni a inserire il pacchetto... 06.12.2021, Sputnik Italia

Da oggi entra in vigore il Super green pass, che per risultare davvero efficace prevede strettissimi controlli in particolare sui mezzi pubblici. Ma dal Viminale arriva l’allarme: mancano gli agenti per la sorveglianza.Le forze dell’ordine italiane, infatti, sono sotto organico, ferme a quota 97mila e il 40% degli agenti attualmente in servizio andranno in pensione entro il 2030.Più fondi e più mezziMolteni sta cercando di focalizzare l’attenzione e il sostegno dei diversi partiti di maggioranza sulla necessità di approvare un pacchetto di emendamenti che comprende la dotazione organica, il pagamento degli straordinari, la definizione della specificità del contratto, la tutela legale, l’indennità di ordine pubblico, lo scorrimento delle graduatorie, il potenziamento delle infrastrutture e il parco mezzi.Uno sforzo aggiuntivo che negli ultimi mesi è stato chiesto anche per l’ordine pubblico alle manifestazioni No vax e No green pass.Molteni parla anche alla ministra Luciana Lamorgese: “Se tutta questa cosa verrà compresa anche da chi sta al vertice della piramide, il comparto ne sarà particolarmente lieto”.

