Super green pass, Bonaccini: "Si poteva semplificare ma l'Italia ha fatto la scelta giusta"

Super green pass, Bonaccini: “Si poteva semplificare ma l’Italia ha fatto la scelta giusta”

Il governatore dell'Emilia Romagna spera non ci siano contrasti tra le regole in modo che il doppio binario della certificazione proceda spedito e consenta di... 06.12.2021

Per il presidente della Regione Emilia Romagna, in questo momento, con il Pnrr da realizzare e la pandemia ancora incalzante “serve stabilità, non possiamo permetterci salti nel vuoto”. Un messaggio diretto a chi vuole far tremare il governo Draghi, che però “al netto di tensioni e incidenti di percorso, è ancora forte”.Parlando a La Stampa, Stefano Bonaccini, ribadisce che quello che serve all’Italia ora è proprio “l’autorevolezza sul piano interno ed internazionale” di Mario Draghi.Obbligo vaccinale? Non escludo nullaPer il governatore dell’Emilia Romagna gli italiani continuano a dare una risposta “molto buona” sul fronte delle vaccinazioni, “le terze dosi, ma anche le prime hanno avuto un’impennata”.“Anziché sulle restrizioni alla socialità e alle attività economiche, l'Italia ha scommesso sui vaccini e le regole, ed è la scelta giusta. Sarà un Natale migliore rispetto a quello dello scorso anno, anche se guai abbassare la guardia”.Sul green pass rafforzato, però, il governatore tira le orecchie all’esecutivo: “Si poteva semplificare di più, non c’è dubbio. Ma la notizia è un’altra: in queste festività resteranno aperti i negozi e i ristoranti, i cinema e i teatri, i musei e gli impianti sportivi”.E intanto, è stato chiesto al governo “di intervenire per fare in modo che non vi sia contrasto fra le regole”.

