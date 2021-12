https://it.sputniknews.com/20211206/super-green-pass-bernini-boom-di-vaccinazioni-primo-effetto-positivo-14068731.html

"Le difficoltà logistiche nell'attuazione del Super Green Pass, che si stanno peraltro rivelando minori del previsto, erano state messe in conto, ma è già un primo grande risultato che il solo effetto annuncio abbia portato a 390 mila nuove vaccinazioni in due settimane". Lo ha detto in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, precisando che "se il trend continuerà così, infatti, il fronte no vax si ridurrà solo agli irriducibili". Si tratta, secondo la senatrice azzurra, della "conferma di quanto sia stata lungimirante l'azione del governo. Non a caso il modello Italia è ormai unanimemente considerato il migliore in Europa". Il super Green passE' entrato oggi in vigore il super Green pass. Fino al 15 gennaio 2022 non basterà il tampone negativo per entrare in cinema e teatri, assistere a spettacoli o eventi sportivi, consumare al tavolo negli spazi interni dei locali pubblici, accedere a feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Servirà il certificato verde rafforzato, che viene rilasciato a vaccinati e guariti. Sarà ancora possibile ottenere il normale green pass con tampone negativo per alcuni servizi, tra cui i mezzi di trasporto pubblico locale, accedere a musei, archivi e biblioteche, andare a matrimoni, battesimi e cerimonie private, in palestra o piscina. Il super Green pass è richiesto per tutte le persone con più di 12 anni di età. La situazione del Covid in Italia Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 9.503 nuovi casi su 301.560 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 15.021 a fronte di 525.108 test effettuati. Il tasso di positività passa da 2,9% al 3,2%.Quest'oggi sono stati registrati 92 decessi, più del doppio rispetto ai 43 di domenica mentre sono segnalati 5.567 guariti, in calo rispetto ai 6.685 di ieri.Il numero degli attuali positivi sale a 235.835 in aumento di 3.853 unità rispetto al giorno precedente.

