https://it.sputniknews.com/20211206/spagna-pranzo-di-natale-tra-colleghi-medici-vaccinati-70-contagiati-da-covid-14067672.html

Spagna, pranzo di Natale tra colleghi medici vaccinati: 70 contagiati da covid

Spagna, pranzo di Natale tra colleghi medici vaccinati: 70 contagiati da covid

Un focolaio COVID si è verificato tra medici ed operatori sanitari a Malaga, nella comunità autonoma dell'Andalusia, a seguito di un pranzo di Natale. Secondo... 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T22:13+0100

2021-12-06T22:13+0100

2021-12-06T22:13+0100

mondo

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/10120593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d9d57804a088d30b686ab88e22f8da4.jpg

Almeno 174 persone si sono radunate per un pranzo di Natale, organizzato alcuni giorni fa in un ristorante di Malaga. Diversi media riportano che in totale all'evento potrebbero aver assistito fino a 300 persone. Si ritiene che questa particolare celebrazione potrebbe aver provocato il focolaio. Tuttavia, le autorità non hanno ancora confermato queste informazioni.Prima dell'evento tutti gli invitati avevano fatto il tampone ed erano risultati negativi al COVID-19.ABC scrive che tutti i positivi lavorano nell'unità di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario Regionale di Malaga. Tutti risultano completamente vaccinati e non hanno sintomi di malattia.Le autorità locali avevano confermato in precedenza 22 casi di contagio a seguito dell'evento ma poi il numero è cresciuto a 68.

https://it.sputniknews.com/20211024/bologna-focolaio-di-covid-19-a-scuola-8-classi-in-quarantena-contagio-partito-da-prof-no-vax-13449512.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus, coronavirus nel mondo