Scorta a Massimiliano Fedriga: minacciato dai No Vax

Decine di minacce ricevute per le sue posizioni favorevoli alla vaccinazione contro il Covid-19. Il governatore: "Spero che la situazione si risolva nel minor... 06.12.2021, Sputnik Italia

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga è sotto scorta dalla settimana scorsa. Lo riporta Il Piccolo, precisando che due persone lo accompagnano ovunque.Il provvedimento è stato adottato per le decine di minacce che Fedriga ha ricevuto dai no vax per via della sua posizione favorevole alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e al Green pass. Sabato scorso il presidente del FVG ha ricevuto la terza dose di vaccino di Moderna.La situazione in FVGSi allontana la possibilità di un bianco Natale per Friuli Venezia GIulia. La regione è in zona gialla da una settimana e non si prevede un alleggerimento delle restrizioni prima dell'anno nuovo. Grazie all'entrata in vigore del super Green pass con una settimana d'anticipo, che avrebbe stabilizzato i contagi, sembra scongiurata la zona arancione. Resta tuttavia alto l'indice di positività. Nell'ultimo bollettino regionale su 8.169 tamponi molecolari eseguiti 737 sono risultati positivi, con una percentuale pari al 9,02%. Su 17.733 test antigenici, meno precisi degli altri, sono invece 92 i casi rilevati, con un'incidenza dello 0,52.In aumento la pressione sulle strutture ospedaliere. Nelle terapie intensive un posto letto su quattro è occupato da un paziente Covid.

