Russia, scoppia incendio in una prigione a Novgorod: 1 morto e 4 feriti

La vittima è un detenuto di 27 anni, che si trovava nella cella in cui presumibilmente sarebbe scoppiato l'incendio. 06.12.2021, Sputnik Italia

Un detenuto è morto e altri quattro sono stati ricoverati in ospedale in seguito ad un incendio avvenuto nel perimetro di una colonia penale nella città russa di Valday, nella regione di Novgorod.Lo ha annunciato questa mattina il locale dipartimento del comitato investigativo:Una fonte dei servizi di emergenza ha detto a Sputnik che l'incidente sarebbe divampato in una delle celle.Gli inquirenti stanno esaminando la scena per stabilire le circostanze dell'incidente, la cui eventuale natura dolosa non è ancora stata accertata.

