Russia-Italia, l'interscambio commerciale cresce del 43% nei primi 9 mesi del 2021

L'interscambio commerciale tra Russia e Italia nei primi nove mesi di quest'anno è cresciuto del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, arrivando... 06.12.2021, Sputnik Italia

Lunedì, il ministro partecipa alla riunione del Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e finanziaria a Roma."Le dinamiche che stiamo osservando sono le seguenti: nei nove mesi del 2021 abbiamo registrato un interscambio commerciale di 17 miliardi di euro. La crescita rispetto allo stesso dato dello scorso anno è significativa - del 43%. L'Italia è all'ottavo posto tra tutti i partner commerciali della Russia. È stata per un lungo periodo di tempo al quinto posto, ma le restrizioni legate alla pandemia potrebbero aver avuto un impatto negativo", ha affermato il ministro, intervistato dall'agenzia Nova.Manturov ha ricordato che il massimo livello dell'interscambio tra i paesi era stato raggiunto nel 2013, quando aveva superato i 40 miliardi di euro.il 6 dicembre alla Farnesina si tiene la seduta ordinaria del Consiglio Italo Russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria (CIRCEIF) e del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo, presieduto da Marco Tronchetti Provera, Amministratore delegato di Pirelli, per la parte italiana, e da Dmitry Konov, Presidente del management board di Sibur holding, per la parte russa.

