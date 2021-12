https://it.sputniknews.com/20211206/russia-e-india-firmano-accordo-di-cooperazione-tecnico-militare-fino-al-2030-14062173.html

Russia e India firmano accordo di cooperazione tecnico-militare fino al 2030

Russia e India firmano accordo di cooperazione tecnico-militare fino al 2030

L'intesa entrerà in vigore immediatamente e avrà validità fino alla fine del 2030. 06.12.2021

Russia e India hanno firmato un accordo intergovernativo su un programma di cooperazione tecnico-militare dal 2021 al 2030. Lo riferisce oggi il ​​ministero della Difesa russo.A quanto si apprende, il documento è stato firmato dal numero uno dell'Agenzia federale per la cooperazione tecnico-militare (FSVTS) Dmitry Shugaev e dal vice ministro della Difesa indiano per gli appalti militari Kant Rag.La firma è stata apposta alla presenza dei ministri della Difesa della Federazione Russa e dell'India, Sergei Shoigu e Rajnath Singh.L'accordo implica la cooperazione tra diversi rami delle forze armate dei due Paesi, nonché la fornitura e lo sviluppo di armi e equipaggiamento militare, informa il ministero della Difesa.Oggi in India si è tenuto un giro di colloqui in formato 2+2 tra i capi del Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa di India e Russia.L'ultima visita del leader russo a New Delhi si era svolta il 4-5 dicembre 2018, ma in questo periodo i leader di entrambi gli Stati hanno mantenuto contatti telefonici regolari, e si sono incontrati ai vertici di OCS, BRICS, G20 e alla sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla sicurezza marittima, presieduta da Modi.

