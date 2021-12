https://it.sputniknews.com/20211206/roma-renzi-mette-il-veto-su-conte-se-il-pd-lo-candida-noi-cercheremo-altro-nome-14065399.html

Roma, Renzi mette il veto su Conte: "Se il PD lo candida, noi cercheremo altro nome"

Il PD sosterrà quasi certamente la candidatura del presidente del M5S al collegio Roma 1 nelle suppletive per eleggere il deputato che prenderà il posto di... 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T14:35+0100

La decisione non è ancora ufficiale ma già arriva il primo veto sulla candidatura di Giuseppe Conte al collegio Roma 1 per il centrosinistra. Matteo Renzi è categorico: Se il PD sosterrà la candidatura alle suppletive del leader del M5S, Italia viva cercherà un candidato riformista.Il municipio Centro storico è un seggio blindato per il centro sinistra, che qui ha sempre vinto con ampie percentuali. Dopo aver fatto da trampolino a Gentiloni nel 2018 e a Gualtieri nel 2020, adesso potrebbe spalancare le porte di Montecitorio all'ex premier grillino. Renzi non ci sta e dà l'ennesimo ultimatum ai dem.Le elezioni suppletive per scegliere il deputato che dovrà sostituire alla Camera Roberto Gualtieri si terranno il 16 gennaio. Il PD intende sostenere il presidente del M5S per rafforzare l'asse giallorosso in vista delle elezioni politiche e del presidente della Repubblica. La decisione, però, non è ancora stata formalizzata.

