https://it.sputniknews.com/20211206/quirinale-e-reddito-di-cittadinanza-ad-atreju-2021-di-maio-meloni-piu-affidabile-di-salvini-14070324.html

Quirinale e Reddito di cittadinanza ad Atreju 2021. Di Maio: “Meloni più affidabile di Salvini”

Quirinale e Reddito di cittadinanza ad Atreju 2021. Di Maio: “Meloni più affidabile di Salvini”

L’affondo del ministro degli Esteri alla prima tavola rotonda della kermesse della destra. Tajani: “Draghi deve restare a Palazzo Chigi”. Giorgetti critica il... 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T20:15+0100

2021-12-06T20:15+0100

2021-12-06T20:15+0100

matteo salvini

luigi di maio

giancarlo giorgetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/14070876_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2929eaef11ed142fd8bafc6351d81b6b.jpg

Scoppiettante il primo dibattito della 23esima edizione di Atreju, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia dal 6 al 12 dicembre a due passi dal Vaticano a Roma.E il confronto non si è fatto attendere. A dare la prima stoccata, tra un commento sul Reddito di cittadinanza e il Pnrr, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che con a fianco il titolare dell sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha detto: "Io in questo momento temo molto di più che nel centrodestra ci sia una profonda spaccatura sul Quirinale, soprattutto ad opera di Matteo Salvini, che in questo momento non so quanto possa essere affidabile”.Preso in contropiede Giorgetti ha replicato: "Io faccio parte di un partito che si chiama 'Lega per Salvini premier' e quindi questo è l'obiettivo politico che mi motiva e che mi fa prendere anche delle posizioni non sempre convenzionali e ortodosse".Intanto, da parte di Forza Italia prosegue l’endorsement per il premier Mario Draghi, che deve restare a palazzo Chigi perché "la lotta al Covid non è ancora finita" e comunque a giudizio di Forza Italia " non c'è nessuno che possa sostituirlo alla guida di un governo di unità nazionale”, ha detto il vicepresidente azzurro Antonio Tajani.Giorgetti: “Parliamo di lavoro di cittadinanza”La tavola rotonda inaugurale di Atreju è stata dedicata principalmente al tema del lavoro e a tenere banco è stato il Reddito di cittadinanza, come ha spiegato anche il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida."Al Natale dei conservatori di Atreju stiamo affrontando le problematiche che affliggono il mondo del lavoro. La soluzione non può essere il mero assistenzialismo ma il governo deve indirizzare gli sforzi per creare nuova occupazione".Per Giorgetti del Rdc, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, "non è stato applicato praticamente nulla di quello che c'era nella legge istitutiva".E per Giorgetti la vera svolta sarebbe parlare di “lavoro di cittadinanza”.Di Maio: “Rdc non sarà mai abolito”Di Maio, presente alla tavola rotonda, è sceso in campo per difendere la misura di sostegno voluta fortemente dal Movimento.Il ministro degli Esteri, infatti, ha sottolineato che il Rdc "per due terzi si rivolge a persone che non sono abili al lavoro" e “dopo un anno e mezzo di pandemia, ha sostenuto le famiglie”.In tema di lavoro è arrivato anche il commento del presidente dell’Istat Gian Carlo Blagiardo che ha spiegato che l’Italia sta recuperando terreno, “stiamo rialzando la testa” sul fronte dell’occupazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, luigi di maio, giancarlo giorgetti