Putin in visita a New Delhi: "La Russia considera l'India una grande potenza"

Il presidente russo ha tenuto dei colloqui bilaterali con il premier indiano Narendra Modi. 06.12.2021

La Russia considera l'India una grande potenza con un popolo amichevole e si relaziona in maniera conseguente con questo Paese.Ad affermarlo oggi è stato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi.Il capo di stato russo ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e New Delhi "si stanno evolvendo e guardano al futuro".Se l'anno scorso abbiamo visto un calo del fatturato commerciale di oltre il 17%, nei primi nove mesi di quest'anno la crescita è stata già di oltre il 38%", ha continuato Putin, che ha sottolineato l'importante cooperazione bilaterale tra i due Paesi.In seguito il presidente ha Putin ha richiamato l'attenzione sul fatto che Russia e India stanno cooperando in "aree molto importanti e promettenti", quali l'energia e l'alta tecnologia, tra cui anche lo spazio.In conclusione, il leader russo ha ribadito che entrambi i Paesi hanno a cuore l'agenda legata all'ambiente e che è di centrale "interesse sia per l'India che per la Russia".La visita di Putin a New DelhiVladimir Putin è giunto nella serata odierna in India, dove era atteso per dei colloqui bilaterali con il premier indiano Narendra Modi.Si ritiene che al centro del dialogo si siano poste le maggiori questioni di di attualità nell'agenda internazionale, il lavoro congiunto all'interno del G20, dei BRICS e dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (OCS).In mattinata Russia e India hanno siglato un accordo bilaterale di collaborazione tecnico-militare che sarà valido fino al 2030.

