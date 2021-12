https://it.sputniknews.com/20211206/palermo-blitz-antidroga-nella-notte-31-arresti-14061018.html

Palermo, blitz antidroga nella notte: 31 arresti

Gli inquirenti hanno individuato un totale di tre compagini criminali che operavano in sinergia per far arrivare la droga sulle piazze di spaccio del capoluogo... 06.12.2021, Sputnik Italia

I carabinieri di Palermo hanno eseguito nel corso dell'operazione Pandora un'ordinanza cautelare nei confronti di 31 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Degli arrestati, 8 sono finiti in carcere mentre per altri 23 sono stati disposti gli arresti domiciliari.Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Palermo su richiesta del procuratore aggiunto Salvatore De Luca della Dda.L'indagine è stata condotta dalla compagnia San Lorenza tra il 2019 e il 2020 avrebbe permesso di svelare l'esistenza di tre organizzazioni che si rifornivano di droga nel mercato di Ballarò e avrebbero realizzato tre piazze di spaccio a Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo.Uno dei gruppi avrebbe inoltre adottato un metodo itinerante di contatto e vendita all’ingrosso sull’intero territorio palermitano, in particolare nel centro città, nonché in favore di spacciatori provenienti da altre province.

