"Non guardate le nostre ragazze", due ragazzi di 17 anni accoltellati per gelosia a Firenze

"Non guardate le nostre ragazze", due ragazzi di 17 anni accoltellati per gelosia a Firenze

L'aggressione, al culmine di una lite, è avvenuta domenica dopo cena, nei giardini della Fortezza da Basso. 06.12.2021

2021-12-06T17:43+0100

2021-12-06T17:43+0100

2021-12-06T17:43+0100

Due ragazzi di 17 anni sono stati accoltellati a Firenze domenica sera. L'aggressione è avvenuta dopo cena, al culmine di un litigio esploso per gelosia. I fatti si sono svolti nei giardini della Fortezza da Basso, nei pressi della ruota panoramica allestita come attrazione natalizia. I due 17 enne sono stati aggrediti da due giovani più grandi di loro, che in seguito si sono dati alla fuga. Hanno riportato ferite da taglio uno al fianco e l'altro alla gamba. Sia le vittime che gli aggressori sono di nazionalità albanese. Secondo quanto riportato da La Nazione la lite stata provocata dai due ragazzi più grandi, che avrebbero accusato i 17enni di guardare le loro fidanzate. Prima sono volati gli insulti poi uno dei due aggressori ha tirato fuori il coltello, infliggendo le ferite. I due minori sono stati portati al pronto soccorso dove sono stati medicati con prognosi di due settimane. Sull'aggressione sta indagando la polizia.

