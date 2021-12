https://it.sputniknews.com/20211206/myanmar-aung-san-suu-kyi-condannata-a-4-anni-di-reclusione-14060532.html

Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di reclusione

Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di reclusione

Il capo del governo del Myanmar è stato posto agli arresti domiciliari dopo la presa di potere da parte della giunta militare nel febbraio 2021, con le forze... 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06

2021-12-06T08:17+0100

2021-12-06T08:17+0100

Aung San Suu Kyi è stata condannata a quattro anni di carcere per incitamento alle proteste e violazione delle regole anti-coronavirus, ha detto un portavoce del governo militare del Myanmar."È stata condannata a due anni di reclusione ai sensi della Sezione 505(b) e a due anni di reclusione ai sensi della legge sui disastri naturali", ha dichiarato il portavocedella giunta Zaw Min Tun.Il funzionario ha aggiunto che anche l'ex presidente Win Myint è stato condannato a quattro anni di carcere con le stesse accuse.Una nuova udienza in tribunale per uno dei casi di corruzione è prevista per il 10 dicembre, e si prevede che contro Aung San Suu Kyi possa essere formulata di una nuova accusa di corruzione relativa all'acquisizione di un elicottero di soccorso AW-139 di fabbricazione italiana nell'ottobre 2019.Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, è stata a capo del governo civile del Myanmar fino al colpo di stato militare del febbraio 2021. La presa di potere ha provocato un'ondata di proteste civili e si stima che più di 1.180 persone siano morte negli scontri in strada con l'esercito.

