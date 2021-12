https://it.sputniknews.com/20211206/meno-tasse-per-tutti-con-il-taglio-dellirpef-la-riduzione-dei-contributi-e-la-no-tax-area-14062028.html

Meno tasse per tutti con il taglio dell’Irpef, la riduzione dei contributi e la no tax area

A queste misure si aggiunge anche l’aumento delle detrazioni. Alleggerimento fiscale sia per i dipendenti che per pensionati e autonomi secondo le cifre del... 06.12.2021, Sputnik Italia

Le misure messe in campo dal governo per ridurre la pressione fiscale produrranno effetti concreti secondo i calcoli presentati dal governo Draghi ai tecnici dei sindacati.Ci saranno meno tasse, di fatto, sia per i lavoratori dipendenti, sia per pensionati e autonomi.A garantire questa riduzione saranno il taglio dell’Irpef, l’aumento delle detrazioni e della no tax area e la riduzione dei contributi.Le riduzioni per le diverse fascePer quanto riguarda l’impatto per i lavoratori dipendenti l’oscillazione è ampia.Per i redditi fino a 35mila euro, oltre al taglio dell’Irpef, sarà applicato lo sconto sui contributi previdenziali, 85 euro ogni 10mila euro.Per gli autonomi il taglio va da un minimo di 52 euro (20-25mila euro di reddito) a un massimo di 692 (60-65mila).I primi effetti si vedranno da marzo 2022 con la busta paga su cui verranno conteggiati anche gli arretrati dei primi due mesi dell’anno.

