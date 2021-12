https://it.sputniknews.com/20211206/il-papa-in-russia-francesco-definisce-il-patriarca-kirill-fratello-ed-e-pronto-ad-andare-a-mosca-14068063.html

Il Papa in Russia? Francesco definisce il patriarca Kirill "fratello" ed è pronto ad andare a Mosca

Il Papa in Russia? Francesco definisce il patriarca Kirill "fratello" ed è pronto ad andare a Mosca

Il papa non ha escluso che potrebbe recarsi a Mosca nel prossimo futuro per incontrare il patriarca ortodosso Kirill. 06.12.2021, Sputnik Italia

Oggi Papa Francesco ha affermato di considerare "non lontano" un incontro col patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill. Il Pontefice ha comunque sottolineato la propria disponibilità a recarsi a Mosca per incontrare quello che definisce un "fratello".In questo senso, il Papa ha ricordato le sue recenti visite agli altri "fratelli" nella fede, l'arcivescovo ortodosso di Cipro Chrysostomos e quello di Atene e di tutta la Grecia Ieronymos, incontrati nel suo ultimo viaggio.Ancora una volta Francesco ha lanciato un appello a "lavorare un'unità e per l'unità" a dispetto delle divisioni storiche.

