https://it.sputniknews.com/20211206/green-pass-per-attraversare-lo-stretto-di-messina-chi-non-ce-lha-non-sale-sul-traghetto-14061762.html

Green pass per attraversare lo Stretto di Messina, chi non ce l'ha non sale sul traghetto

Green pass per attraversare lo Stretto di Messina, chi non ce l'ha non sale sul traghetto

Le nuove regole in vigore da oggi estendono l'obbligo di green pass per salire sui traghetti che collegano la Sicilia allo Stivale e alle isole minori. 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T11:17+0100

2021-12-06T11:17+0100

2021-12-06T11:17+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/894/04/8940459_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_8953cc690729c564eb03358d7c16b970.jpg

Per attraversare lo Stretto di Messina da oggi è obbligatorio il green pass. Le nuove regole in vigore consentono l'accesso ai traghetti solo a chi è in possesso della certificazione verde.La misura arriva in attuazione delle nuove disposizioni previste dall’art. 4 del decreto legge 172/2021, che introduce l’obbligo della certificazione anche nel caso dei collegamenti intraregionali e fa saltare la deroga all'obbligatorietà del green pass per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, prevista dal precedente decreto. Alla luce delle nuove disposizioni, da oggi pendolari, studenti e turisti che intendono dirigersi a Messina o a Villa San Giovanni dovranno essere vaccinati, guariti da o mostrare di non essere positivi al Covid-19. Il certificato verde deve essere esibito agli addetti prima di salire sul traghetto. Le nuove regole hanno provocato qualche fila all'imbarco, tra chi era in coda per fare il biglietto e chi per esibire il green pass. Complessivamente, secondo alcune dichiarazioni rese dai passeggeri all'agenzia Ansa, i viaggiatori hanno accolto positivamente la novità, perché ritengono necessari maggiori controlli e maggiore sicurezza per via dell'aumento dei contagi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia