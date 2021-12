https://it.sputniknews.com/20211206/francia-il-virus-spegne-il-veglione-di-san-silvestro-discoteche-chiuse-per-un-mese-dal-10-dicembre-14071057.html

Francia, il virus spegne il veglione di San Silvestro: discoteche chiuse per un mese dal 10 dicembre

Le discoteche in Francia saranno chiuse a partire dal 10 dicembre per quattro settimane per via della quinta ondata del coronavirus, ha comunicato il primo... 06.12.2021, Sputnik Italia

Il premier ha aggiunto che il governo fornirà sostegno economico alle attività colpite dal provvedimento.Le autorità francesi affermano che nel Paese sta andando avanti la quinta ondata del COVID-19. Secondo i dati del ministero della Salute, lunedì in Francia sono stati conclamati 11,3 nuovi casi di contagio dal coronavirus. Dall'inizio della pandemia nel Paese 113 mila persone sono decedute a causa del COVID-19.

