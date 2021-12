https://it.sputniknews.com/20211206/eric-zemmour-vorrei-portare-la-francia-fuori-dalla-nato--14059769.html

Eric Zemmour: "Vorrei portare la Francia fuori dalla NATO"

Eric Zemmour: "Vorrei portare la Francia fuori dalla NATO"

Qualora eletto, Zemmour vorrebbe sottoporre a referendum la proposta di ritirare Parigi dal comando militare congiunto della NATO. 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T06:54+0100

2021-12-06T06:54+0100

2021-12-06T06:54+0100

mondo

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/14059708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98b76d92ac824905f70ec85d9063ca8a.jpg

Il giornalista e aspirante presidente transalpino Eric Zemmour ha dichiarato che vorrebbe che la Francia lasciasse l'Alleanza Atlantica."Vorrei che la Francia si ritirasse dal comando militare congiunto della NATO", ha detto Zemmour ai suoi sostenitori durante una manifestazione al centro espositivo di Villepinte, nei sobborghi di Parigi.Il candidato ha anche sottolineato che i francesi "non saranno mai vassalli dell'Unione europea", e ha annunciato la creazione di un proprio movimento politico: Reconquête (riconquista).Il candidato ha anche proposto di espellere tutti i migranti irregolari dalla Francia e revocare la cittadinanza francese ai criminali che sono anche cittadini di altri Paesi. Zemmour intende sottoporre queste proposte a referendum.Zemmour, giornalista precedentemente noto in Francia per le sue posizioni di estrema destra, ha annunciato la sua candidatura presidenziale all'inizio della scorsa settimana.

https://it.sputniknews.com/20211205/elezioni-in-francia-eric-zemmour-luomo-anti-sistema-che-sfida-il-presidente-14040856.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, francia