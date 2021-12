https://it.sputniknews.com/20211206/due-neonati-vaccinati-con-pfizer-per-errore-in-brasile-finiscono-in-ospedale-14060247.html

Due neonati vaccinati con Pfizer per errore in Brasile, finiscono in ospedale

Due neonati vaccinati con Pfizer per errore in Brasile, finiscono in ospedale

A due neonati in Brasile è stato somministrato per errore il vaccino Pfizer contro il coronavirus e sono stati ricoverati in ospedale, 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T09:40+0100

2021-12-06T09:40+0100

2021-12-06T09:40+0100

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/9982845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3988bf28e1402b909a25be90ad3b5d7e.jpg

I due bimbi, di appena due e quattro mesi sono stati sottoposti per errore alla vaccinazione anti-Covid con il siero Pfizer.Secondo le ricostruzioni dei media brasiliani, per i due neonati era prevista l'inoculazione con un agente immunizzante combinato contro difterite, tetano, pertosse ed epatite B.Il vaccino Pfizer ha causato una grave reazione in entrambi i bambini, che hanno dovuto essere immediatamente ricoverati in ospedale.Il vaccino Pfizer è stato autorizzato per i bambini di 5 anni in più paesi. L'autorità sanitaria brasiliana, Anvisa, ha approvato a giugno il vaccino Pfizer/BioNTech COVID-19 per i bambini di età superiore ai 12 anni.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia