Diabete, nuovo studio rivela: più esposto al rischio chi lavora di notte

Diabete, nuovo studio rivela: più esposto al rischio chi lavora di notte

06.12.2021

2021-12-06T22:51+0100

2021-12-06T22:51+0100

2021-12-06T22:51+0100

Il lavoro notturno può aumentare il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. E' quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston e dell'Università di Colonia pubblicato in data 3 dicembre sulla rivista scientifica Science Advances.Secondo i ricercatori, mangiare di giorno evitando di consumare pasti durante le ore lavorative, può essere una buona strategia per i lavoratori notturni di mitigare l'esposizione alle malattie metaboliche evitando di mangiare durante le ore lavorative. Il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 in questi casi è dovuto dal disallineamento tra gli orari imposti dai turni e l'orologio biologico interno, che potrebbe provocare alterazioni nei livelli di glucosio nel sangue e nel rilascio di insulina. Per verificare queste ipotesi gli scienziati hanno condotto un esperimento su 19 volontari sani (12 uomini e 7 donne), inducendo per 14 giorni nel loro ciclo sonno veglia le alterazioni tipiche dei turnisti.

