Covid, Rasi: "Adesso forme severe nei bambini, ma per loro il pericolo maggiore è il long-Covid"

06.12.2021

I casi gravi di Covid-19 nei reparti pediatrici aumentano, ma il rischio maggiore per i bambini è l'incognita sui postumi nel lungo periodo della malattia, il cosiddetto long Covid. Nonostante ciò la campagna vaccinale avrà un avvio "cauto". Lo ha detto il professore Guido Rasi, ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco e consulente scientifico del commissario Figliulo, ospite alla trasmissione Mezz'ora in più, in onda ieri pomeriggio su Rai3. Secondo Rasi, dunque, la disinformazione e la confusione sui dati potrebbe rallentare la campagna di vaccinazione in un momento molto delicato: il Covid-19 adesso si mostrerebbe più aggressivo nei confronti dei bambini. I numeri del vaccino ""sono noti - aggiunge Rasi - 4 milioni di bambini vaccinati negli Usa, più di tutta la popolazione pediatrica di quanta ne dobbiamo vaccinare noi. Non hanno nessun segnale importante, anzi molti meno effetti collaterali rispetto alla popolazione tra 11 e 18 anni, e questo era atteso. In quell'età il bambino ha meno fattori che possano determinare una risposta avversa a una vaccinazione. La società italiana di pediatria si è espressa in maniera assolutamente chiara e inequivocabile". La diffusione del virus in età pediatricaIl report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato venerdì 3 dicembre ha rilevato un aumento di casi di Covid-19 fra i bambini. L'incidenza cresce in tutte le fasce d'età, ma nella fra i 6 e i 12 anni si registra una vera e propria impennata. Sono 31.365 i casi accertati tra l'8 e il 21 novembre in questa fascia di popolazione. Fortunatamente, restano bassi i ricoveri, con 153 ospedalizzati e solo 3 ricoveri in terapia intensiva.La maggiore crescita dell'incidenza in questa fascia d'età, rispetto al resto della popolazione in età scolare, si osserva a partire dalla seconda settimana di ottobre, con un'accelerazione nelle ultime due settimane.

