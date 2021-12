https://it.sputniknews.com/20211206/covid-locatelli-il-vaccino-e-il-regalo-di-natale-per-i-bambini-14061384.html

Covid, Locatelli: "Il vaccino è il regalo di Natale per i bambini"

Covid, Locatelli: "Il vaccino è il regalo di Natale per i bambini"

La campagna vaccinale nella fascia 5-11 prenderà il via il 16 dicembre. Il presidente del Consiglio superiore di Sanità raccomanda la vaccinazione per i più... 06.12.2021, Sputnik Italia

''I vaccini per i bambini della fascia 5-11 anni sono sicuri. Il 16 dicembre si inizia a vaccinare. Credo sia un bel regalo di Natale per i bambini". Lo ha detto il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, si ospite a Che tempo che, in onda ieri sera su Rai3. "Da pediatra voglio sottolineare che vaccinare i bambini è prioritario per la loro salute. La fascia tra 6 e 11 anni è quella in cui c’è maggior crescita di contagi", dice Locatelli. Inoltre serve per "tutelare la loro presenza a scuola, la didattica in presenza è fondamentale". Effetti avversi tra i bambiniGli effetti collaterali dei vaccini nella fascia d'età 5-11 sono blandi e riassumibili nel dolore al braccio per poche ore e un po’ di febbre", spiega Locatelli. La miocardite non deve generare preoccupazione, i casi "sono ancor più rari rispetto a quelli degli adolescenti" e si risolvono "spontaneamente", aggiunge.I bambini "vanno rassicurati" e per loro ci saranno "percorsi dedicati all'interno degli hub vaccinali" soprattutto per i più piccoli che vanno rassicurati", afferma Locatelli. Per quanto riguarda la prenotazione ci sarà un sistema "simile a quella degli adulti, sarà fondamentale il coinvolgimento di pediatri e famiglie".

