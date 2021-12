https://it.sputniknews.com/20211206/covid-italia-da-oggi-anche-lalto-adige-e-zona-gialla-14061243.html

Covid Italia, da oggi anche l'Alto Adige è zona gialla

Covid Italia, da oggi anche l'Alto Adige è zona gialla

A partire dalla giornata di oggi l'Alto Adige è diventato la seconda Regione italiana ad essere dichiarata zona gialla. 06.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-06T09:17+0100

2021-12-06T09:17+0100

2021-12-06T09:17+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9750330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf4a1cba6fa1fbc225bccc2313342b0a.jpg

Superate le soglie d'allerta, in Alto Adige è stato da oggi reintrodotto l'obbligo di mascherina all'aperto, oltre al limite di persone permesse ai tavoli di bar e ristoranti, nonostante ciò fosse già previsto dallo scorso 22 novembre da un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher.Inoltre, nei Comuni "con un tasso di incidenza settimanale superiore agli 800 casi ogni 100.000 abitanti e con la copertura vaccinale inferiore al 70%" è prevista l'introduzione di restrizioni previste restrizioni da zona rossa, quali chiusure di bar e ristoranti alle 18, coprifuoco alle 20, chiusura di cinema e teatri.I cambiamenti arrivano in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove regole anti contagio stabilite dal governo nel decreto che ha introdotto il Super Green pass, la certificazione verde rafforzata che da oggi serve per accedere a ristoranti al chiuso, cinema, teatri e feste.La situazione nell'Alto Adige Preoccupa il quadro epidemiologico dell'Alto Adige, ed in particolare della Provincia autonoma di Bolzano, dove ormai da due settimane si osserva un innalzamento della curva dei contagi.Proprio a Bolzano il tasso di occupazione dei pazienti Covid in terapia intensiva è salito al 13%, mentre in area medica è al 19%.L'incidenza è invece schizzata a 600 ogni 100.000 abitanti, oltre 4 volte in più della media nazionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia