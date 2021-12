https://it.sputniknews.com/20211206/blangiardo-istat-i-posti-di-lavoro-persi-dalle-donne-rischiano-di-non-tornare-piu-14061517.html

Blangiardo (Istat): “I posti di lavoro persi dalle donne rischiano di non tornare più”

Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica lancia l’allarme sugli effetti a lungo termine della pandemia. Attenzione anche sull’inflazione e sul... 06.12.2021, Sputnik Italia

La pandemia è “un trauma che lascerà effetti permanenti difficili da valutare”, dice il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo a La Stampa.E si riferisce in particolare al peso che la crisi sanitaria ha avuto sull’occupazione femminile.Per il numero uno dell’Istituto nazionale di statistica i segnali positivi del settore occupazionale ci sono, “nel primo e nel secondo trimestre è salita significativamente la quota di coloro che hanno iniziato una attività lavorativa (rispettivamente 3,6% e 4,1%)” ma nel terzo trimestre si è raggiunto anche il valore massimo nel tasso di posti vacanti 1,8%.I bonus e il taglio dell’IrpefIl presidente dell’Istat si sofferma poi sull’impatto delle misure messe in campo dal governo per favorire famiglie e consumatori.Il ragionamento è che se il taglio dell’Irpef “prendesse la forma di una diminuzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro, ci sarebbe un immediato effetto sul reddito disponibile e, a cascata, sui consumi. Ma l’impatto sarebbe mediato dalle differenti propensioni al consumo per fascia reddituale”.E poi in ultimo, non è da trascurare l’aumento dell’inflazione: se anche il caro-bollette e l’aumento dei prezzi di gas e petrolio dovesse calare, si stanno “manifestando segnali di aumento anche per i beni intermedi con possibili effetti di trasmissione all’intera economia. Al momento le previsioni rimangono orientate verso una ripresa dell’inflazione” ma “stiamo uscendo, spero velocemente, da una guerra”.

Rachele Samo

