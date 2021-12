https://it.sputniknews.com/20211205/vicenza-pensionato-multato-paga-un-centesimo-in-meno-i-vigili-chiedono-lintegrazione-14057234.html

Vicenza, pensionato multato paga un centesimo in meno: i vigili chiedono l'integrazione

Vicenza, pensionato multato paga un centesimo in meno: i vigili chiedono l'integrazione

Il protagonista di questa singolare vicenda è un pensionato vicentino multato mentre era in vacanza a Palermo per violazione della Ztl. 05.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-05T21:31+0100

2021-12-05T21:31+0100

2021-12-05T21:31+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/13373360_416:931:1029:1276_1920x0_80_0_0_f8d827380a96f0508abeed8c08b67a53.jpg

In vacanza in Sicilia, un pensionato vicentino di 70 anni viene multato dalla polizia locale di Palermo per violazione della Zona a traffico limitato, paga la sanzione ma per sbaglio scrive sul bonifico un centesimo in meno. Dopo qualche giorno, dagli uffici palermitani dei vigili urbani, viene inviata una contestazione con la richiesta di integrazione.Renato Capparrotto è un appassionato viaggiatore ed ha raccontato la sua disavventura al Giornale di Vicenza.Paga la multa entro 5 giorni per ottenere lo sconto del 30%, tramite bonifico bancario, versando la somma di 71,07 euro anziché 71,08. Capparrotto, di nuovo in partenza per un viaggio che lo porterà in Messico, ironizza sulla pignoleria della burocrazia, ma fa il mea culpa sullo sbaglio. "Ribadisco il mio involontario errore, ma se c'è da dimostrare la cecità della burocrazia, questa contestazione d'ufficio può essere letta come un valore al merito ai messi comunali, come pure di cecità e pignoleria burocratica", ha aggiunto.Il pensionato ha infilato il centesimo in una busta assieme con relativa ricevuta di pagamento e l'ha inviato assieme ad messaggio:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia