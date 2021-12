https://it.sputniknews.com/20211205/turismo-super-green-pass-e-variante-omicron-frenano-le-prenotazioni-negli-hotel-14056712.html

Rispetto al ponte del primo novembre per il week end lungo dell'Immacolata si registra il 30-40% in meno delle prenotazioni d'albergo. 05.12.2021, Sputnik Italia

L'incertezza legata all'emergenza sanitaria e ai nuovi provvedimenti del governo continua a pesare sul settore turistico, in particolare sulle strutture ricettive. Assohotel-Confesercenti chiede al governo "un minimo di aiuto su casi specifici legati al calo di fatturato, all'utilizzo della Cig e al calo dell'occupazione delle camere" spiega ad AdnKronos il vicepresidente vicario Nicola Scolamacchia. Il calo del settore ha portato alla chiusura di centinaia di alberghi, soprattutto in città d'arte come Roma, Firenze e Venezia. Nella capitale per l'emergenza Covid hanno chiuso circa 300 alberghi, pari al 25% in meno della capacità ricettiva. Si punta sulle festività natalizie, ma nel week end lungo dell'Immacolata "abbiamo avuto meno prenotazioni di quelle che ci si aspettava - prosegue Scolamacchia - Siamo al di sotto del 30-40% rispetto al ponte del 1 novembre che è andato molto bene, dove abbiamo avuto quasi il sold out, mentre per questo ponte dell'8 dicembre abbiamo un tasso di occupazione delle camere negli alberghi tra il 50 e il 60%".Pesano "l'incertezza per la variazione di norme, legate al Green pass negli alberghi, visto che non era richiesto fino al 6 dicembre" e le notizie "sull'aumento dei contagi e sulla variante Omicron". In particolare l'eccessivo allarmismo sulla nuova variante ha determinato "una frenata delle prenotazioni". "Anche il turismo d'affari e congressuale - riferisce Scolamacchia - tutti i meeting aziendali sta risentendo molto della situazione, non è mai ripreso come a livelli pre pandemici".

