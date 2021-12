https://it.sputniknews.com/20211205/turismo-spaziale-in-rampa-di-lancio-a-bajkonur-la-soyuz-che-portera-in-orbita-i-turisti-giapponesi-14055924.html

Turismo spaziale, in rampa di lancio a Bajkonur la Soyuz che porterà in orbita i turisti giapponesi

Turismo spaziale, in rampa di lancio a Bajkonur la Soyuz che porterà in orbita i turisti giapponesi

2021-12-05

Il lancio è fissato per le 11:38 locali dell'8 dicembre. L'aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto per le 19:41 dello stesso giorno. L'equipaggio trascorrerà sulla ISS 12 giorni.L'ultimo volo della navicella Soyuzverso la ISS con un turista spaziale a bordo era stato effettuato nell'ottobre 2009.Sull'ogiva del razzo, oltre alla bandiera russa, è presente anche quella giapponese. Sull'ogiva ci sono anche i loghi di Roskosmos, Space Adventures e il logo personale di Yusaku Maedzawa, composto dalle lettere M e Z.Sulla navicella sono stati caricati anche i pacchi di Capodanno per i membri dell'equipaggio russo che attualmente lavorano alla stazione: Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov. Riceveranno lettere di auguri da familiari e amici, regali personali e brani musicali preferiti, nonché pietanze fatte in casa per la tavola festiva.L'equipaggio di riserva comprende il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov e il partecipante al volo spaziale giapponese Shun Ogiso.Attualmente sulla ISS lavora l'equipaggio della 66a missione in rappresentanza del cosmonauta Pyotr Dubrov e dell'astronauta Mark Vande Hei, nonché i membri della missione Crew-3, arrivati a bordo della capsula Crew Dragon Endurance: Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn e il tedesco Matthias Maurer.

