Torna in ballo il nome dell’ex premier Conte per il seggio vacante di Gualtieri

Secondo i ragionamenti interni al Pd potrebbe essere utile avere il nuovo leader M5S in Parlamento in vista dell’elezione del nuovo presidente della... 05.12.2021, Sputnik Italia

Dopo che Roberto Gualtieri ha lasciato vacante il suo seggio in Parlamento con l’elezioni a sindaco di Roma, si è aperta una riflessione interna al Partito Democratico per capire che nomi candidare per il collegio di Roma Centro.I ragionamenti fatti tra i dirigenti del Pd locale e nazionale, tra cui anche il segretario Dem Enrico Letta, favorirebbero Conte perché la sua elezione consentirebbe all’ex premier grillino di entrare in Parlamento per la delicatissima partita sul Quirinale.Un modo per tenere più compatti i gruppi pentastellati che sono in “fibrillazione”.Le alternative a ConteDal Nazareno, la strategia parla anche di candidare una donna dem: Cecilia D’Elia o Anna Maria Furlan, in caso di mancata disponibilità di uno dei due jolly nazionali, Zingaretti o Conte.Conte, invece, che aveva dato inizialmente forfait potrebbe ritornare sui suoi passi. La decisione dovrebbe arrivare entro poche ore.

Rachele Samo

