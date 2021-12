https://it.sputniknews.com/20211205/super-green-pass-dal-6-dicembre-cosa-cambia-con-le-nuove-regole-14043710.html

Super Green pass dal 6 dicembre, cosa cambia con le nuove regole

Super Green pass dal 6 dicembre, cosa cambia con le nuove regole

Conto alla rovescia per il super Green pass, che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022. Il certificato verde rafforzato limiterà... 05.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-05T20:59+0100

2021-12-05T20:59+0100

2021-12-05T20:59+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13488227_0:241:959:780_1920x0_80_0_0_c2cdb391656c6a18ef5b44d6ef326e3a.jpg

Con una circolare, inviata ai prefetti di tutta Italia, il Ministero dell'Interno ha chiarito dove servirà il super Green pass e dove sarà sufficiente il normale certificato verde, che si ottiene con il tampone negativo. Da lunedì 6 dicembre al 15 gennaio il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio per accedere a cinema, teatri, per assistere a spettacoli o eventi sportivi, per consumare al tavolo in bar e ristoranti, per feste, discoteche e cerimonie pubbliche.Chi non si è vaccinato contro il Covid-19 potrà ancora richiedere il certificato verde "base", con il tampone negativo, per accedere ad alcune attività e servizi. Ecco quali sono.Bus e metroDal 6 dicembre l'obbligo di green pass viene esteso al trasporto pubblico locale. La certificazione verde semplice sarà necessaria per prendere un bus o salire sulla metro, oltre ai mezzi di lunga percorrenza, come aerei, treni, navi, treni Intercity, Alta Velocità, funivie, cabinovie e impianti sciistici.Per quanto riguarda gli impianti di risalita sulle piste da sci, bisogna però fare attenzione ai colori delle regioni. In zona bianca e gialla sarà sufficiente il normale green pass, mentre in zona arancione e rossa sarà richiesta la certificazione rafforzata.Matrimoni e cerimonieRestano esclusi dal Super green pass i battesimi, i matrimoni, le comunioni e gli eventi che seguono le cerimonie civili e religiose.Ristoranti di hotel e mense aziendaliMentre il green pass rafforzato è richiesto per la consumazione al tavolo all'interno di bar e ristoranti, restano esclusi dall'obbligo le mense aziendali, i servizi di catering continuativo su base contrattuale e i servizi di ristorazioni di alberghi e strutture ricettive offerti ai clienti ivi alloggiati. Sarà sufficiente la certificazione ottenibile anche con il tampone.Palestre e piscine In zona bianca basterà il green pass base per andare in palestra o in piscina, ma se la regione cambia di colore, servirà il certificato verde rafforzato.La certificazione da tampone servirà anche per accedere a spogliatoi e docce, per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto, "con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità".Musei, archivi e bibliotecheLe nuove regole in vigore da lunedì 6 dicembre prevedono il green pass semplice per i luoghi di cultura in zona bianca e gialla. In musei, archivi e biblioteche si continuerà ad accedere con il tampone negativo e l'obbligo di indossare la mascherina.Le stesse regole non valgono, invece, per cinema, teatri e sale da concerto, per cui è prevista l'apertura con capienza al 100%, ma con obbligo di super green pass.Restano esclusi dall'obbligo i minori di 12 anni, che continueranno ad avere accesso libero ai luoghi di cultura e spettacolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia