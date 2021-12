https://it.sputniknews.com/20211205/sondaggi-politici-quirinale-gli-italiani-preferiscono-draghi-ma-49-contrario-al-voto-anticipato-14055602.html

Sondaggi politici, Quirinale: gli italiani preferiscono Draghi, ma 49% contrario al voto anticipato

Secondo l'indagine dell'istituto Quorum/Youtrend per Sky Tg24, il nome migliore per la successione di Mattarella al Colle è quello del premier, seguito da... 05.12.2021, Sputnik Italia

politica italiana

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è il primo nome indicato per la successione di Sergio Mattarella al Colle. Il suo governo gode di un elevato livello di fiducia tant'è che quasi la metà degli italiani è contraria ad elezioni anticipate. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dalla testata. Il successore di MattarellaElezioni anticipateIn base al sondaggio il governo guidato da Mario Draghi gode di un elevato livello di fiducia da parte del 50% degli intervistati, contro il 44% che risponde di non avere fiducia e il 6% che non sa. Nonostante il premier sia il nome più gradito il 49% non sarebbe favorevole ad una sua elezione se questa comportasse elezioni anticipate, contro il 43%. Le caratteristiche del prossimo Presidente della RepubblicaL'istituto ha inoltre domandato quali dovrebbero essere le caratteristiche del prossimo Capo dello Stato. Per il 28% dovrebbe avere un grande prestigio internazionale, per il 27% una lunga attività istituzionale, per il 20% non dovrebbe essere né di destra né di sinistra mentre il 12% vedrebbe bene qualcuno che non fosse un politico. Per il 3% vorrebbe al Colle un candidato del proprio partito, mentre il 10% non sa.

