Siria, esplosioni all'interno della base USA di At-Tanf

Le deflagrazioni non sono ancora state confermate dalla parte americana. 05.12.2021, Sputnik Italia

Diverse esplosioni sarebbero state udite all'interno della base militare statunitense nell'area di At-Tanf, situata nella provincia di Homs, vicino al confine iracheno.A riferirlo in queste ore TV di stato siriana. Allo stesso tempo, l'emittente Al-Arabiya ha riferito che nella zona sono stati effettuati diversi attacchi contro la base.Finora l'esercito americano non ha commentato le notizie relative ad un eventuale attacco subito.La base di At-Tanf, situata lungo l'autostrada M2 Baghdad-Damasco, è occupata dalle forze americane dal 2016. All'epoca era utilizzata per addestrare le forze di opposizione sostenute dagli Stati Uniti, che combattevano contro il governo del presidente Assad.Le forze americane stanno operando sul territorio siriano senza il consenso o l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Damasco ha più volte sottolineato che la presenza delle truppe statunitensi in Siria è illegale perché non sono mai state invitate per il dispiegamento.

