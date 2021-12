https://it.sputniknews.com/20211205/protesta-contro-i-passaporti-vaccinali-a-belfast-non-per-la-salute-ma-per-controllarci---video-14055822.html

Protesta contro i passaporti vaccinali a Belfast: "non per la salute, ma per controllarci" - Video

Centinaia di manifestanti hanno invaso le strade di Belfast questo sabato, dopo la decisione del governo nordirlandese di introdurre i passaporti vaccinali. 05.12.2021, Sputnik Italia

I manifestanti hanno esposto striscioni e scandito slogan contro le decisioni delle autorità. Lo schema di certificazione, che rende obbligatoria la prova della vaccinazione o di un test negativo per il Covid nei locali autorizzati, è stato presentato lunedì dal governo nordirlandese.Un manifestante ha detto delle nuove restrizioni: "Onestamente sento che questi vaccini non sono utili e i passaporti vaccinali non hanno nulla a che fare con la salute e hanno a che fare con il controllo".All'inizio di questa settimana, è stato riferito che l'Irlanda del Nord ha avuto il maggior numero di infezioni da Covid-19 nel Regno Unito, secondo i dati del governo.

