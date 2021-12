https://it.sputniknews.com/20211205/medico-giapponese-svela-i-benefici-inaspettati-del-cioccolato-14049449.html

Medico giapponese svela i benefici inaspettati del cioccolato

Il terapeuta Yuma Mori ha raccontato degli effetti del cioccolato sull'organismo e ha smontato il mito secondo cui questo prodotto infligge danni. 05.12.2021, Sputnik Italia

salute

Mori ha spiegato i benefici del cioccolato nel suo articolo pubblicato sulla rivista giapponese Diamond online.Il cioccolato fondente contiene molte sostanze benefiche, in particolare i flavonoli. Questi composti, afferma il medico, attivano la sintesi del monossido di azoto all'interno dei vasi sanguigni. Il monossido di azoto, a sua volta, dilata i vasi sanguigni e fa diminuire la pressione.L'autore dell'articolo ha citato una ricerca svedese che ha coinvolto 67.640 persone. L'analisi dei ricercatori ha dimostrato che i pazienti che consumavano cioccolato avevano meno probabilità di soffrire di infarto del miocardio e di ischemia miocardica.L'esperto giapponese ha osservato che molte persone non mangiano il cioccolato perché credono che possa aumentare il rischio di carie. Al contempo, Mori ha sottolineato che non tutti i tipi di cioccolato sono buoni per la salute. Ad esempio, il cioccolato al latte in grandi quantità è effettivamente dannoso.Il terapeuta giapponese ha consigliato di inserire nella dieta noci, mandorle e pistacchi. Questi alimenti sono particolarmente efficaci nell'abbassare i livelli di colesterolo "cattivo" ed è meglio consumarli alla merenda.

