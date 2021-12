https://it.sputniknews.com/20211205/maire-tecnimont-si-aggiudica-tre-contratti-negli-emirati-arabi-per-35-miliardi-di-dollari-14057983.html

Maire Tecnimont si aggiudica tre contratti negli Emirati arabi per 3,5 miliardi di dollari

Maire Tecnimont si aggiudica tre contratti negli Emirati arabi per 3,5 miliardi di dollari

Per la quarta fase di espansione del complesso per la produzione delle macromolecole poliolefine di Ruwais. L’ad Folgiero: “Uno dei nostri più grandi... 05.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-05T23:05+0100

2021-12-05T23:05+0100

2021-12-05T23:05+0100

petrolio

emirati arabi uniti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/10046327_0:98:2867:1711_1920x0_80_0_0_22949d883f3668b90c19c7adddb1cbb6.jpg

Maxi contratto negli Emirati arabi uniti per Maire Tecnimont.La controllata Tecnimont ha firmato con Abu Dhabi Polymers Company (Borouge) tre contratti su base EPC (progettazione, approvvigionamento e costruzione) sulla quarta fase di espansione del complesso di poliolefine di Ruwais negli Emirati Arabi Uniti.La notizia è stata annunciata con una nota dal gruppo: si tratta di tre contratti per un valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari.Borouge, spiega la nota, è una joint venture tra Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), uno dei più grandi player oil&gas al mondo, interamente controllato dall'Emirato di Abu Dhabi e Borealis, gruppo austriaco leader nella fornitura di soluzioni avanzate e circolari nel campo delle poliolefine.Impianti con alti standard ambientaliGli accordi firmati da Tecnimont sono i cosiddetti EPC che prevedono che l'aggiudicatario si occupi di tutto quello che concerne la fase di progettazione (Engineering), approvvigionamento (Procurement) e costruzione (Construction) di un impianto.Inoltre, è prevista anche la manutenzione e la consegna dello stesso dello stabilimento.Le poliolefine (talvolta indicate dalla sigla PO), prodotto a cui sono dedicati i contratti, sono una classe di macromolecole derivate dal processo di polimerizzazione di petrolio o gas naturale e sono largamente utilizzate per prodotti in plastica o gomma.

emirati arabi uniti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

petrolio, emirati arabi uniti